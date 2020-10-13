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    Karagümrük-Kasımpaşa maçı Fenerbahçe Stadı'na alındı

    Fatih Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşması, Olimpiyat Stadı'ndaki çalışmalar nedeniyle Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2020 - 12:59
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    Karagümrük-Kasımpaşa maçı Fenerbahçe Stadı'na alındı

    Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa, 18 Ekim Pazar günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede karşı karşıya gelecek.

    Vefa Stadı'nın yeterli standartları sağlayamadığı için geride kalan 2 iç saha maçını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayan Karagümrük, bu kez ise Ülker Stadyumu'na ev sahibi olarak çıkacak.

    OLİMPİYAT STADI BAKIMDA

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Olimpiyat Stadı'nda yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle bu kararı aldığı öğrenildi.

    Karagümrük-Kasımpaşa maçı Fenerbahçe Stadı na alındı #1

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