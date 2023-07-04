Karagümrük, Kerim Frei ile yollarını ayırdı Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Kerim Frei ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Fatih Karagümrük'te Kerim Frei ile yollar ayrıldı.

"Kulübümüze verdiği katkıdan dolayı teşekkür ederiz"

Kulüp yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Kerim Frei ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

Manisa FK ile anlaştı

Kerim Frei, Karagümrük'ten ayrılmasının ardından Manisa Futbol Kulübü'ne imza attı.

Siyah Beyazlılar, 29 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İmza töreninde konuşan Kerim Frei, "Manisa Futbol Kulübü’nün bir parçası olduğum için mutluyum. Tek hedefimiz olan Süper Lig’e çıkmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.