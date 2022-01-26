Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Karagümrük, Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki, Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Volkan Demirel, Yeni Malatya maçında çıkış yapmanın yollarını ayırıyor.

Düşme hattından olan ve kurtulmak için çabalayan Yeni Malatya ise Karagümrük maçını kazanmak istiyor.

Bu maçı kazanarak lige yeniden dönmenin planlarını yapan Malatya, 3 puanla moral bulma peşinde.

Adana'dan 5 yiyen Karagümrük, bu maçtan kayıpsız dönerek derin bir nefes almanın derdinde.

Bu maçı kaçırmak istemeyenler ise karşılaşmanın zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.

Peki, Karagümrük - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

KARAGÜMRÜK - MALATYA MAÇI NE ZAMAN, SATA KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karagümrük - Yeni Malatyaspor 5 Şubat Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak.

Bu heyecan dolu maç, beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Şifreli olarak yayınlanacak olan maçı, sadece üyeler izleyebilecek.

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