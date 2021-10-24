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    Karagümrük'le Hatayspor berabere kaldı

    Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Hatayspor, deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2021 - 15:45
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    Karagümrük'le Hatayspor berabere kaldı

    Süper Lig'de 10. hafta karşılaşmasında Karagümrük, Hatayspor'u ağırladı.

    İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

    Karagümrük le Hatayspor berabere kaldı #1

    EL KAABI ATTI, PESIC SKORU BELİRLEDİ

    Hatayspor, 30. dakikada El Kaabi ile 1-0 öne geçti. Karagümrük'e beraberliği getiren golü 38. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti.

    Karagümrük'ün sağ bek oyuncusu Hedenstad, 35. ve 89. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrasında oyundan ihraç edildi.

    Bu sonucun ardından Hatayspor, 20 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Karagümrük ise 18 puan ve maç fazlasıyla 4. sırada yer buldu.

    Hatayspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

    Karagümrük le Hatayspor berabere kaldı #2

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