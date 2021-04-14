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    Karagümrük'te 6 futbolcunun korona testi pozitif

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te; Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.04.2021 - 15:57
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 16:05
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    Karagümrük'te 6 futbolcunun korona testi pozitif

    Koronavirüs nedeniyle kulüplerde oyunculara sık sık testler yapılıyor.

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı.

    6 KİŞİ POZİTİF

    Karagümrük, son 6 günde 6 futbolcusunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada Alparslan Erdem, Castro, Campi, Bertolacci, Zukanovic ve Efe Tatlı'nın koronavirüs testleri pozitif sonuçlandığı spor kamuoyuna bildirildi.

    Karagümrük te 6 futbolcunun korona testi pozitif #1

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