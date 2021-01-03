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Karagümrük'te Biglia sakatlandı
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ün Trabzonspor ile oynadığı maçta Biglia sakatlık geçirdi.
- Haber Merkezi
- 03.01.2021 - 16:54
Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşırken ev sahibi ekipte sakatlık yaşandı
BIGLIA SAKATLANDI
Karagümrük'ün Arjantinli yıldızı Lucas Biglia, 34. dakikada sakatlık geçirdi. 34 yaşındaki Lucas Biglia yerini Vato Arveladze'ye bıraktı.
Sezon başında AC Milan'dan transfer edilen Biglia, 14 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistle oynarken, takımının hücuma çıkışlarında orta sahanın adeta beyni olmuştu
Oyuncunun durumu maçın ardından yapılacak kontrollerin ardından kesinlik kazanacak.