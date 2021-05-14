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    Karagümrük'ten Ahmet Nur Çebi'ye cevap

    Karagümrük'ten Ahmet Nur Çebi'ye cevap

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına, Fatih Karagümrük'ten cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 14.05.2021 - 15:04
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    Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçta Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelmişti. Maçı Karagümrük 2-1'lik skorla kazanmış ve zirvede Galatasaray ile aynı puana gelmişti.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Karagümrük’ü hedef alarak, "Soyunma odası koridorlarındaki görüntüler bir kutlama gösteriyor. Küme düşmüyorsunuz da mı kutladınız, şampiyon mu oldunuz kutladınız? Bunu merak ediyorum. Ölene kadar bunu araştıracağım. Bu kutlamanın sebebi neydi. Maç kazanmaya sevinmeniz normal ama bu neyin kutlamasıydı." ifadelerini kullanmıştı.

    Karagümrük ten Ahmet Nur Çebi ye cevap #1

    “ALINIP SATILMAYAN SEVİNÇLERİ ANLAMAK İÇİN PARAYA SAHİP OLMAK YETMEZ”

    Çebi’nin açıklamalarına Karagümrük’ten yanut geldi.

    Fatih Karagümrük paylaşımında, "Alınıp satılamayan sevinçleri anlamak için, paraya, pula, güce, mevkiye, makama ve uzunca bir ömre sahip olmak yetmez. İlim ve irfanla beslenmiş, hoşgörü ile şekillenmiş bir zihne sahip olmak gerekir. " ifadeleri kullanıldı.

    Karagümrük ten Ahmet Nur Çebi ye cevap #2

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