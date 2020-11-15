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    Karagümrük'ten Fenerbahçe karşısında geri dönüş

    Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı. 6 golün olduğu mücadeleden kazanan çıkmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 17:58
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 18:02
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    Karagümrük'ten Fenerbahçe karşısında geri dönüş

    Fenerbahçe hazırlık maçında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

    Fatih Kagarümrük, 9. dakikada Erik Sabo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 24. dakikada Papiss Cisse, 41. dakikada Serhat Ahmetoğlu ve 45. dakikada Kemal Ademi'den gelen gollerle 3-1 üstünlüğü sağladı. Fatih Karagümrük 80'de Alparslan Erdem ve 82'de Artur Sobiech'in golleriyle skoru 3-3 yaptı ve mücadele beraberlikle sona erdi.

    Karagümrük ten Fenerbahçe karşısında geri dönüş #1

    HARUN TEKİN SAKATLANDI

    Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında sarı-lacivertliler adına talihsiz bir an yaşandı. Sarı-lacivertli takımın kalecisi Harun Tekin sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Karşılaşmanın 61. dakikasında Harun Tekin topu arkadaşına vermek isterken araya Jimmy Durmaz girdi. Ceza sahasına topla birlikte giren Jimmy Durmaz'ın ayağı, Harun Tekin'in yüzüne geldi. Acı içinde yerde kalan Harun Tekin sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Harun'un çıkmasının ardından kaleyi Oytun Özdoğan korudu.

    Karagümrük ten Fenerbahçe karşısında geri dönüş #2

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