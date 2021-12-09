Karagümrük'ün stoperi Medhi Benatia futbolu bıraktı

Karagümrük'ün tecrübeli stoperi Medhi Benatia futbolu bıraktığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı.

Benatia, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

SON DURAĞI KARAGÜMRÜK OLDU

Öte yandan 34 yaşındaki oyuncunun kariyeri dünyanın en iyi kulüpleriyle dolu.

Benatia, daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi takımlarda forma giymişti.