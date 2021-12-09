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    Karagümrük'ün stoperi Medhi Benatia futbolu bıraktı

    Karagümrük'ün tecrübeli stoperi Medhi Benatia futbolu bıraktığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 15:59
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    Karagümrük'ün stoperi Medhi Benatia futbolu bıraktı

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı.

    Benatia, bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

    SON DURAĞI KARAGÜMRÜK OLDU

    Öte yandan 34 yaşındaki oyuncunun kariyeri dünyanın en iyi kulüpleriyle dolu.

    Benatia, daha önce Bayern Münih, Roma ve Juventus gibi takımlarda forma giymişti.

    Karagümrük ün stoperi Medhi Benatia futbolu bıraktı #1

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