Karaman FK'da Abdullah Ercan istifa etti

İHA

2. Lig ekiplerinden olan Karaman Futbol Kulübü'nde bir ayrılık yaşandı. 51 yaşındaki teknik adam Abdullah Ercan görevinden ayrıldı.

Konuya ilişkin kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Teknik direktörümüz Abdullah Ercan ve ekibinin istifası yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendisine ve ekibine Karaman Futbol Kulübüne verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.