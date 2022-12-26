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    Karaman’a 15 bin kişilik stat

    Karaman’ın 15 bin kişilik stadyumunda çim serme çalışması başladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 11:22
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    Karaman’a 15 bin kişilik stat

    Karaman’da, UEFA standartlarına uygun olarak 5 yıl önce yapımına başlanan 15 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadyumunda kırmızı-beyaz çatı kaplaması ve koltuk renklerine sahip olan stadyumda, koltuk yerleştirme, çevre düzenleme ve yerden ısıtma sistemi çalışmalarından sonra şimdi de çim serme işlemine geçildi.

    Sakarya’dan rulolar halinde getirilen çim, uzman görevliler tarafından zemine yerleştiriliyor. Yetkililer, çim serme işleminin 2-3 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

    100 kişi çalışıyor

    İHA'nın haberine göre; Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkinde inşaatı devam eden stadyumda 100’e yakın kişi çalışıyor.

    Karaman’a 15 bin kişilik stat ViDEO

    Karaman stat

    Stadyumda 241 kişilik protokol tribünü, 25 loca, 2 farklı protokol ağırlama salonu, 155 kişilik basın tribünü, 100 kişilik toplantı salonu, kafeterya, açık ve kapalı olmak üzere 417 araçlık otoparkla birlikte tribünlerde de ısıtma sistemi bulunuyor.

    Karaman stat

    Karaman stat

    Karaman stat

    Karaman stat

    Karaman stat

    Karaman stat


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