Karar çıktı! Süper Kupa maçı oynanacak TFF ile kulüp yöneticilerinin yaptığı toplantıdan mücadelenin oynanması kararı çıktı.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa'nın oynanıp oynanmayağına yönelik toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantıda bir araya geldi.

TFF Başkanı Büyükekşi ve başkanlar arasında yapılan toplantının ardından Süper Kupa maçı için oynama kararı çıktı.

Maç planlandığı gibi yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı planlandığı gibi oynanacak. İki ezeli rakip arasındaki mücadele saat 20.45'te başlayacak.