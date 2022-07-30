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    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı

    Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakan golü atan Oleksandr Karavaev konuştu. Deneyimli oyuncu, 'Duygu karmaşası' yaşadığından bahsetti.
    • 30.07.2022 - 09:14
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    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı

    Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve Dinamo Kiev formasıyla sarı lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eden isim olan Oleksandr Karavaev açıklamalarda bulundu.

    Karavaev kendisine yönelitilen "Normal sürenin son dakikalarında yediğiniz golü neye bağlarsın" sorusuna, "Bu tesadüfi bir durumda. Yorgunluk veya konsantrasyon eksikliği diyebilirsiniz. Burada önemli olan oradan geri döndük ve kazanmayı başararak hedefimize ulaşmak oldu." sözlerini kullandı.

    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı #1

    "Hakemler hakkında yorum yapmam"

    Fenerbahçe camiasının eleştirdiği hakem yönetimi sorulduğunda ise Ukraynalı futbolcu, "Hakemler neyi görürlerse ona göre karar verirler. Bu işin profesyoneli onlar. Bu yüzden ben yorum yapmak istemiyorum. Bizim işimiz sahaya çıkıp oynamak." diye konuştu.

    Neden ağladı?

    Gol attıktan sonra gözyaşlarını tutamaması ile ilgili ise Karavaev, "Karışık duygular yaşadım. Golün bize turu getirmesi, 5 yıl önce Fenerbahçe'ye karşı oynamam ve tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu durum... Hepsi üst üste geldi. tüm düşünceler savaşın biterek barış gelmesi üzerineydi." açıklamasını yaptı.

    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı #2

    "Burada güzel anılarım oldu"

    Fenerbahçe'nine eski oyuncusu olması ile ilgili ise Karavaev, "Burada güzel anılarım oldu. Tanıdık bir stadyumda oynamak ve kazanmamıza yardımcı olacak golü atmak istiyordum. Öyle de oldu, çok sevindim." dedi.

    Karavaev Fenerbahçe'nin çok yorgun olduklarını ve sahada bir şey yapamadıklarına inandığını belirterek iki maçtan hangisinin daha zor olduğuna ilişkin soruya ikinci maç yanıtını verdi.

    Karavaev attığı gol sonrası neden ağladığını açıkladı #3


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