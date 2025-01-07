Kardeşi için Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın'dan iyi haber

Haber Merkezi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerden bir uzlaşma sağlanamadı. Yalçın, teklifi neden kabul etmediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık durumuyla ilgilenmek için siyah beyazlı kulüpten gelen teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtmişti.

"ÇOK ŞÜKÜR, KARDEŞİM YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"

Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşıdma bulunan Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti:

