Kardeşi için Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın'dan iyi haber

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerden bir uzlaşma sağlanamadı. Yalçın, teklifi neden kabul etmediğini kamuoyuyla paylaşmıştı.
Sergen Yalçın, kardeşinin sağlık durumuyla ilgilenmek için siyah beyazlı kulüpten gelen teklifi reddetmek zorunda kaldığını belirtmişti.
"ÇOK ŞÜKÜR, KARDEŞİM YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI"
Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşıdma bulunan Sergen Yalçın, kardeşinin yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti:
Kardeşim Gürsoy'un sağlık durumuyla ilgili endişelenen, yoğun bakım sürecinde destek olan, arayıp soran, dualarını ve güzel dileklerini eksik etmeyen herkese yürekten teşekkür ederim. Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz.
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