Karim Benzema: Ballon d'Or hayalim yok

Real Madrid'in yıldız forveti Benzema, Ballon d'Or ödülü hakkındaki sorulara cevap verdi. Ballon d'Or kazanma niyetinin olmadığının sinyalini verdi.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, FIFA Ballon d'Or adaylığı ile ilgili konuştu.

Bu sezon İspanya Ligi La Liga'da 9 maçta 9 gol 7 asistle skora katkı sağlayan Cezayir asıllı Fransız forvet, Ballon d'Or ödülünde 30 aday içinde olmasının kendisi için yeterli olduğunu, ödülü kazanmak niyetinde olmadığını belirtti.

"HAYALLERİMİN BİR ÇOĞUNA SAHİBİM"

Real Madrid'in Mösyö lakaplı yıldız futbolcusu Benzema, "İlk 30 aday arasında yer almak güzel. Çocukluğumdan beri bu benim hayalimdi, ama hayallerimin birçoğuna sahibim. Örneğin Real Madrid'de oynamak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak." diye konuştu.

Ballon d'Or ödülünü kazanma hedefi koymadığını belirten Karim Benzema, "Bu şekilde düşündüğünüzde enerjinizi boşa harcıyorsunuz. En önemli şey, teknoloji yardımıyla futbol sahasında bir şeyler başarmaktır. Altın Top hem bireysel hem de toplu bir ödüldür. Kazanmayı başarırsanız, kulüpteki veya milli takımdaki arkadaşlarınız yardımcı olduğu içindir." diye ifade etti.