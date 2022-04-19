Karim Benzema'nın sahur menüsü

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta yine gönülleri fethetti. 3 hurma ve 1 bardak sütle sahur yapan golcünün sıradaki hedefi Osasuna.

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, son dönemdeki performansıyla alkış alıyor.

Özellikle Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla liderliği ele alan Cezayir asıllı Fransız golcü, Ramazan ayında da formunu katladı.

Son olarak Sevilla karşısında da takımını sırtlayan Benzema, bu sezon 39. maçında 39. golünü attı.

3 hurma ve bir bardak sütle sahur

Instagram hesabından sahur menüsünü paylaşan yıldız futbolcunun, 3 hurma ve bir bardak sütle oruca başlaması da dikkat çekti.

Benzema'nın, Osasuna maçında yine takımın yıldızı olması bekleniyor.