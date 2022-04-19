Petrol
111.72
-1.27%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
599.147
4.06%
BTXN Coin
31.05
-2.20%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C
    Karim Benzema'nın sahur menüsü

    Karim Benzema'nın sahur menüsü

    Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Karim Benzema, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta yine gönülleri fethetti. 3 hurma ve 1 bardak sütle sahur yapan golcünün sıradaki hedefi Osasuna.
    • Haber Merkezi
    • 19.04.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, son dönemdeki performansıyla alkış alıyor.

    Özellikle Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla liderliği ele alan Cezayir asıllı Fransız golcü, Ramazan ayında da formunu katladı.

    Son olarak Sevilla karşısında da takımını sırtlayan Benzema, bu sezon 39. maçında 39. golünü attı.

    3 hurma ve bir bardak sütle sahur

    Instagram hesabından sahur menüsünü paylaşan yıldız futbolcunun, 3 hurma ve bir bardak sütle oruca başlaması da dikkat çekti.

    Benzema'nın, Osasuna maçında yine takımın yıldızı olması bekleniyor.

    Karim Benzema nın sahur menüsü #1

    Karim Benzema'dan rekor üzerine rekor - HABERİ

    Karim Benzema nın sahur menüsü #2


    İlginizi Çekebilir

    Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
    Gündem

    Bir aile daha evlat nöbetine katıldı

    Yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül kimdir
    Gündem

    Yeni SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül kimdir

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir