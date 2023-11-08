Karim Benzema'nın takımında teknik direktör kovuldu Suudi Arabistan'da geçen sezonu şampiyon tamamlayan Al-Ittihad, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdi.

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Kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncuları bulunduran Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımı, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırdı.

Suudi kulübünde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından fatura Santo'ya kesilirken, Portekizli teknik adamın yerine yardımcı antrenör Hassan Khalifa getirildi.

Bu sezona kötü başladı

49 yaşındaki teknik adam, Temmuz 2022'de göreve geldiği Al-Ittihad'da lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa'yı da kazanmıştı.

Suudi takımı, bu sezon ise son 5 maçında galip gelemediği ligde 21 puanla 6. sırada yer alıyordu. Al-Ittihad son olarak önceki gün Asya Şampiyonlar Ligi C Grubu maçında, Irak temsilcisi Al Jawiya'ya 2-0 yenilmişti.

Nuno Espirito Santo kariyerinde Tottenham, Wolverhampton, Porto, Valencia ve Rio Ave'de teknik direktör olarak görev yaptı.