Karius: Beşiktaş'ta sorun sadece sportif değildi

Beşiktaş ile yollarını ayıran Alman kaleci Karius, siyah-beyazlı kulüpte yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan büyük umutlarla transfer ettiği Loris Karius, beklentilerin altında kalınca takımdan gönderilmişti.

Alman kaleci, Transfermarkt'a verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı.

"SPORTİF OLARAK VERİMLİ GEÇTİ"

Karius, siyah beyazlılardan ayrılma nedeniyle ilgili sorulan soruya, "Beşiktaş'ta hem pozitif, hem de negatif deneyimlerim oldu. Sportif açıdan bakıldığında orada geçirdiğim zaman verimliydi. Sakatlığımdan kaynaklanan birkaç istisna dışında neredeyse tüm maçlarda oynadım. Ancak sporla ilgili olmayan bazı sorunlar vardı. Bir kulüp ile futbolcu arasında güven ilişkisi olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman, o kulüpte rahat edebilmek zorlaşıyor. Ancak bunlar haricinde stadyumdaki taraftarlar ve takım arkadaşlarımla iyi vakit geçirdiğimi söyleyebilirim." sözleriyle yanıt verdi.

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"ÜST DÜZEY LİGDE OYNAMAK İSTİYORUM"

Karius, geleceğiyle ilgili de konuştu. Hangi ligde forma giymek istediği sorulan 26 yaşındaki kaleci, "Almanya benim evim. Orada oynamak genel olarak ilgimi çekiyor... İngiltere'nin harika olduğunu söyleyebilirim, ancak İtalya ve İspanya ile ilgili deneyimim olmadığı için pek bir şey söyleyemem. Zaten şu an yeni bir macera aramam da gerekmiyor... Belki kariyerimin sonlarında egzotik bir tercihte bulunabilirim, ancak şu an sadece 26 yaşındayım ve üst düzey liglerde oynamak istiyorum." dedi.