Euro
9.2423
-0.01%
Dolar
7.5863
0.32%
Altın
458.57
0.26%
Borsa
1.424
-0.13%
Bitcoin
182.256
2.75%
EXEN Coin
10.86
3.33%
14ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 14 C

    Karius, Union Berlin'de kalmak istiyor

    Alman kaleci Loris Karius'un, Union Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak oyuncu kendisini kanıtlamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 17:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Karius, Union Berlin'de kalmak istiyor

    Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Loris Karius, Almanya'da da aradığını bulamadı. Karius'un Ocak ayında Liverpool'a geri gönderilmesi planlanıyor.

    2018 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki performansı sonrası bir daha hiç eski performansına dönemeyen 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da halen forma şansı bulamadı.

    Karius, Union Berlin de kalmak istiyor #1

    BERLIN'DE KALMAK İSTİYOR

    Liverpool'dan kiralanan Karius'un Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak Alman kaleci burada kendisini yeniden kanıtlayabileceğine inanıyor.

    Karius, Union Berlin formasıyla ilk kez DFB Kupası'nda Paderborn'a karşı mücadele etmişti. Berlin ekibi maçı 3-2 kaybederek kupaya veda etti.

    Karius, Union Berlin de kalmak istiyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir