Karius, Union Berlin'de kalmak istiyor

Alman kaleci Loris Karius'un, Union Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak oyuncu kendisini kanıtlamak istiyor.

Geçtiğimiz sezonlarda Beşiktaş forması giyen Loris Karius, Almanya'da da aradığını bulamadı. Karius'un Ocak ayında Liverpool'a geri gönderilmesi planlanıyor.

2018 Şampiyonlar Ligi Finali'ndeki performansı sonrası bir daha hiç eski performansına dönemeyen 27 yaşındaki kaleci, Bundesliga'da halen forma şansı bulamadı.





BERLIN'DE KALMAK İSTİYOR

Liverpool'dan kiralanan Karius'un Berlin'den gönderilmesi planlanıyor ancak Alman kaleci burada kendisini yeniden kanıtlayabileceğine inanıyor.

Karius, Union Berlin formasıyla ilk kez DFB Kupası'nda Paderborn'a karşı mücadele etmişti. Berlin ekibi maçı 3-2 kaybederek kupaya veda etti.



