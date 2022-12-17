Kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen futbolcular

Dünya futbol tarihinde oynadığı karşılaşmalar boyunca hiç kırmızı kart görmemiş oyuncuları derledik.

Tüm sporlarda olduğu gibi futbolda da ilk hedef kazanmak...

Yakın temasın sık sık yaşandığı ve sinirlerin gerildiği bu spor dalında kart görmemek bir hayli zor.

Bu listede fair play ruhunu sonuna kadar yaşayan ve kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmemiş futbolcular var.

İşte yeşil sahaların beyefendi futbolcuları...

Ryan Giggs

Manchester United efsanesi Ryan Giggs kariyerine Kırmızı Şeytanlar dışında başka bir takımda forma giymedi.

963 maça çıkan Giggs hiç kırmızı kart görmedi.

Andres Inıesta

Kariyerine Japonya takımlarından Vissel Kobe'de devam eden Andres Inıesta, bu listedeki aktif futbol yaşamına devam eden futbolculardan.

Çoğunluğu Barcelona olmak üzere kulüp kariyerinde 851 maça çıkan Iniesta, milli takımda ise 100'den fazla çıktı. İspanyol efsanesi kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

Mıchel Platini

Fransız efsane Platini, aktif futbol oynadığı 1973-87 yılları arasında 655 maça çıktı ve gördüğü kartların rengi hiçbir zaman kırmızı olmadı.

Aaron Hughes

Defans oyuncusu olarak kırmızı kart görmemek bir hayli zor. Aaron Hughes ise bunu başaranlardan. Premier Lig'de birçok takımın formasını giymiş Aaron Hughes hiç kırmızı kart görmedi.

Philipp Lahm

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsaneleri arasında yer alan Philipp Lahm kariyerinde 750'den fazla maça çıktı ve hiç kırmızı kart görmedi.

Raul Gonzalez

Real Madrid efsanesi Raul, kariyerinde Schalke, Al-Sadd- New York Cosmos gibi takımlarda forma giydi. Toplamda 932 kulüp maçına çıkan Raul Gonzalez 100'den fazla da milli takım maçına çıktı.

Bu kadar fazla sahada kalan Raul kariyerine hiç kırmızı kart göremedi.

Joao Moutinho

Portekizli futbolcu Joao Moutinho da kariyerinde hiç kırmızı kart görmeyen oyunculardan.

Sporting Lizbon, Monaco, Porto ve Wolverhampton formaları giyen Moutinho, sadece sarı kart cezalısı olarak bir maçı kaçırdı. Moutinho aktif futbol yaşamını Wolverhampton'da sürdürüyor.

Gary Lineker

İngiliz efsanesi Gary Lineker, kariyerinde Barcelona, Tottenham, Everton, Leicester City ve Nagoya Grampus gibi takımlarda forma giydi.

567 maça çıkan Lineker hiç kırmızı kart görmedi.

Damien Duff

Damien Duff, 19 yıllık futbol kariyerinde 700'den fazla maça çıkıp hiç kırmızı kart görmeyerek alkışı hak eden futbolculardan.

Karim Benzema

Fransız oyuncu benzema kariyerinin ilk yıllarında Olympique Lyon forması giydi ardından efsaneleri arasına gireceği Real Madrid'e transfer oldu.

Kariyerinde 800 maçtan fazla oyunda kalmış Benzema hiç kırmızı kart görmedi.