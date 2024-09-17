Kariyerinde ilk! Barış Alper Yılmaz, art arda 4. maçında da gol attı

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların ilk golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi.
TAKIMININ İLK GOLÜNÜ ATTI
Mücadelenin 11. dakikasında Dries Mertens’in pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.
ÜST ÜSTE 4. MAÇINDA DA AĞLARI SARSTI
24 yaşındaki futbolcu böylece Konyaspor, Adana Demirspor ve Rizespor maçlarından sonra yine fileleri havalandırdı ve gol sayısını 4 yaptı.
Barış Alper ayrıca kariyerinde ilk kez üst üste 4. lig müsabakasında da gol atmayı başardı.
Mücadeleye 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz 82. dakikada yerini Efe Akman’a bıraktı.
"ÇOK GÜZEL BİR DERBİ BİZİ BEKLİYOR"
Barış Alper Yılmaz, maçın ardından ise açıklamalarda bulundu. Yıldız isim, şu sözleri sarf etti:
Çok güzel ortamımız var. Serimiz devam ediyor. Taraftarlarımıza armağan olsun. Çok güzel bir derbi bizi bekliyor. Ona odaklanacağız.
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