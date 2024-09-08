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Kariyerine devam eden en golcü 10 futbolcu! Listede Süper Lig'den de bir isim var

Kariyerine devam eden en golcü 10 futbolcu! Listede Süper Lig'den de bir isim var Portekiz formasıyla Hırvatisan ağlarını havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinde 900 gole ulaşmıştı. Ronaldo'nun zirvesinde bulunduğu aktif futbolcular arasında en çok gol atanlar listesinde, Fenerbahçeli Edin Dzeko da yer alıyor.