Kariyerine devam eden en golcü 10 futbolcu! Listede Süper Lig'den de bir isim var

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile Hırvatistan, Estadio da Luz Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.
Mücadeleden Portekiz 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini daha eklemişti.
Karşılaşmanın 34. dakikasında takımının ikinci golünü atan Ronaldo, kariyerinde 900. gole ulaştı ve futbol tarihinde bu başarıyı gösteren ilk futbolcu olmuştu.
ZİRVEDE RONALDO VAR
Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Transfermarkt, aktif futbolcular arasında en çok gol atan isimleri listedi.
Zirvede Ronaldo bulunurken, ikinci sırada Lionel Messi ve üçüncü basamakta Robert Lewandowski yer aldı.
İlk 10 sıranın içine ise Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla mücadele eden Edin Dzeko da girdi.
EN GOLCÜ İSİMLER
1. Cristiano Ronaldo - 900 gol
2. Lionel Messi - 838 gol
3. Robert Lewandowski - 655 gol
4. Luis Suarez - 573 gol
5. Karim Benzema - 473 gol
6. Cavani - 457 gol
7. Neymar - 439 gol
8. Edin Dzeko - 432 gol
9. Hulk - 426 gol
10. Eran Zahavi - 412 gol
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış