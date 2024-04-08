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Karşıyaka, ilk 2 hedefine devam etti

Karşıyaka, ilk 2 hedefine devam etti TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Efeler 09’u 6-0’lık skorla mağlup ederek taraftarına umut aşıladı. Bu sonuçla yeşil-kırmızılılar puanını 48’e yükselterek bitime 3 maç kala ilk iki hedefini sürdürdü.