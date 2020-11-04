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Karşıyaka oyuncusu Harun, gol sevincini İzmir'le paylaştı

Karşıyaka oyuncusu Harun, gol sevincini İzmir'le paylaştı

Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor'a konuk olan Karşıyaka'nın futbolcusu Harun Atalay, gol sevincini yaşarken, depremde kurtarılan çocukların adlarının olduğu bir tişört giydi.