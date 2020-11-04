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- Karşıyaka oyuncusu Harun, gol sevincini İzmir'le paylaştı
Karşıyaka oyuncusu Harun, gol sevincini İzmir'le paylaştı
Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor'a konuk olan Karşıyaka'nın futbolcusu Harun Atalay, gol sevincini yaşarken, depremde kurtarılan çocukların adlarının olduğu bir tişört giydi.
- Haber Merkezi
- 04.11.2020 - 22:25
- Güncelleme : 04.11.2020 - 23:23
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor ile Karşıyaka, Bursa Büyükşehir Belediye Stadında karşılaştı.
HARUN'DAN DEPREMZEDELERE MESAJ
Maçta gol atan Karşıyaka futbolcusu Harun Atalay, depremden saatler sonra göçük altından çıkartılan İdil, Elif ve Ayda’nın isimlerini yazdığı bir mesaj verdi:
"Her şeye rağmen umut var”
Karşılaşmada penaltı atışlarına geçildi.