Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile el sıkıştı

Haber Merkezi

TFF 3. Lig 1. Grup’ta ikinci yarının ilk maçı öncesinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın sürpriz şekilde ayrılma kararı almasının ardından Karşıyaka, Ahmet Yıldırım ile anlaştı.

AHMET YILDIRIM'IN KARİYERİ VE TECRÜBESİ

Futbolculuk döneminde İzmirspor’da yetişip, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi Süper Lig kulüplerinde yıllarca forma giyen Ahmet Yıldırım, 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanan Galatasaray kadrosunda yer aldı. Ayrıca, 2003 FIFA Konfederasyon Kupası'nda üçüncülük yaşayan A Milli Takım kadrosunda da bulunmuştu.

50 yaşındaki Ahmet Yıldırım, teknik direktörlük kariyerinde Körfezspor, Pendikspor, Fethiyespor, Erzurumspor, Bucaspor, Gümüşhanespor, Sakaryaspor, Kastamonuspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, Çorumspor, Amed Sportif, 24 Erzincanspor ve 52 Orduspor gibi kulüplerde görev yaptı. Yıldırım, Erzurumspor’da şampiyonluk yaşarken Play-Off deneyimi de kazandı.

GÖKHAN MERAL, ZONGULDAK KÖMÜRSPOR’A TRANSFER OLDU

Karşıyaka’nın devre arasında kadrosundan ayrılan tek oyuncusu Gökhan Meral, Zonguldak Kömürspor ile anlaşarak yeni bir kulübe transfer oldu.