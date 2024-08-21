Karşıyaka'dan Ali Koç ve sponsorluk açıklaması Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sponsorluk desteği vereceği iddialarını yalanladı.

Haber Merkezi

İzmir'in futbol, basketbol ve voleybol liglerindeki temsilcisi Karşıyaka, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sponsorluk desteği vereceği yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Başkan İlker Ergüllü, bu iddialara dair bir açıklama yaparak dedikoduları yalanladı. İlk açıklamasında sponsorluk olasılığına açık kapı bırakmasına rağmen Ergüllü, somut bir girişim olmadığını vurguladı.

“ALİ KOÇ’UN DESTEĞİNDEN ONUR DUYARIZ"

Ergüllü, "2-3 gündür sponsorluk iddiaları dolanıyor. Ali Koç gibi bir iş insanının desteğinden onur ve gurur duyarız. Ancak Göztepe maçından sonra böyle bir olayın gündeme geldiği doğru değil. Şu an için somut bir görüşme veya girişim yok." ifadelerini kullandı.