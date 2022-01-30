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    Kars’ta amatör maçta arbede

    Kars’ta oynanan amatör maçta arbede yaşandı. Adeta yumrukların konuştuğu müsabaka 85. dakikada tatil edildi.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 10:56
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    Kars’ta amatör maçta arbede

    Kars Amatör Lig'de mücadele eden Kars Gençlerbirliği Spor ile Kağızman Spor Halitpaşa, Sentetik Stadı’nda karşılaştı.

    Şampiyonluk mücadelesi veren iki takım arasında kıyasıya mücadele vardı. Kars Gençlerbirliği Spor’un 1-0 üstünlüğüyle devam eden karşılaşmanın 85. dakikasında bir pozisyon sonrasında futbolcular arasında tartışma çıktı.

    HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

    Tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüşürken, tarafları sahaya giren polis güçlükle ayırdı.

    Arbedenin yaşandığı müsabakayı hakem tatil etti.

    Kars’ta amatör maçta arbede #1

    Kars’ta amatör maçta arbede #2


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