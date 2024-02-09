Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanında kazandı

Süper Lig'de 25. haftanın açılış mücadelesinde Hikmet Karaman'ın takımı Adana Demirspor ile Sami Uğurlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.
İstanbul ekibine 3 puanı getiren goleri; 29. dakikada Mamadou Fall, 32. dakikada Aytaç Kara ve 57. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü ise 87. dakikada Mario Balotelli kaydetti.
Adana Demirspor, galibiyete hasret kaldı
Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla 4. sıraya yükselen Kasımpaşa puanını 38'e yükseltirken, ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.
Üst üste 3. mağlubiyetini alan Adana Demirspor, ligdeki son 15 maçında sadece 1 galibiyet aldı.
Kasımpaşa, Karagümrük'ü konuk edecek
Ligin bir sonraki maç haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlarken, Adana Demirspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
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