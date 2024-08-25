Kasımpaşa - Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı Kasımpaşa, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Adana Demirspor'la son dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu yönetimindeki Kasımpaşa ile Michael Valkanis'in çalıştırdığı Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabaka dört gole sahne oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan maçta kazanan çıkmadı ve kritik karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

KASIMPAŞA, 2-0 ÖNE GEÇTİ

Kasımpaşa, 30. dakikada Haris Hajradinovic ve 59. dakikada Nuno Da Costa'nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Golcü oyuncu Nuno Da Costa, Kasımpaşa formasıyla üst üste dördüncü maçında da gol atarak kariyerinde bir ilki başardı.

ADANA DEMİRSPOR, GERİ DÖNDÜ

Adana Demirspor'da geri dönüşün ateşi 65. dakikada yandı. Sahneye çıkan Yusuf Barasi farkı bire indirdi.

Maçta son sözü 90+3'te Jovan Manev söyledi. Şık bir vuruş yapan Manev, skora dengeyi getirdi ve takımına puanı kazandırdı.

YUSUF SARI, PENALTIYI KAÇIRDI

Karşılaşmada Adana Demirspor, 13. dakikada Yusuf Sarı ile penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ADANA DEMİRSPOR, GALATASARAY'LA KARŞILAŞACAK

Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 2 yaptı. Adana Demirspor ise ilk puanını alarak 1 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki maçında Kasımpaşa, Rizespor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.