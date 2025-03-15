Kasımpaşa, Alanyaspor karşısında galip geldi

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Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Sami Uğurlu yönetimindeki Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Kasımpaşa oldu.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Kasımpaşa, 30. dakikada Mamadou Fall ile öne geçti. İstanbul ekibi, 36. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle 2-0'ı buldu. Alanyaspor, 38. dakikada Tonny Vilhena ile farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlandı.

CAN'IN GOLÜ SAYILMADI

Kasımpaşa, 78. dakikada Can Keleş'in attığı golle maçı 3-1'e getirdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında elle oynama olduğunu işaret ederek bu golü iptal etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

KASIMPAŞA HASRETİ DİNDİRDİ

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, ligde dört maç sonra galibiyet aldı. Alanyaspor, ligde üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

ALANYASPOR, 31 PUANDA KALDI

Kasımpaşa, bu galibiyetle ligde 35 puana yükseldi. Alanyaspor, 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Samsunspor ile deplasmanda karşıya gelecek. Alanyaspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.