Kasımpaşa, Alanyaspor'u dört golle geçti

Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa, evinde Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig 17. haftasında Selçuk İnan yönetimindeki Kasımpaşa ile Francesco Farioli'nin ekibi Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa 4 golle kazandı

Mücadeleyi ev sahibi Kasımpaşa 4-1'lik farklı bir skorla kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini ise 11. dakikada Mortadha Ben Ouannes, 32. ve 83. dakikalarda Mamadou Fall ve 67. dakikada Valentin Eysseric kaydetti.

Akdeniz ekibi Alanyaspor'un tek golü ise 90+1'de Ahmed Hassan'dan geldi.

Selçuk İnan ilk galibiyetini aldı

İlk teknik direktörlük deneyimini Kasımpaşa'da yaşayan Selçuk İnan ise teknik adam olarak ilk galibiyetini Alanyaspor karşısında aldı. Daha önce 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Selçuk İnan galibiyet alamamıştı.

Kasımpaşa 8 maç sonra galip geldi

Bu galibiyet ile Süper Lig'de 8 maç aradan sonra kazanan Kasımpaşa 18 puana yükselirken, Konuk ekip Alanyaspor 21 puanda kaldı. 18. haftada Kasımpaşa Beşiktaş'a konuk olacakken, Alanyaspor ise evinde Trabzonspor ile karşılaşacak.