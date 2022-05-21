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    Kasımpaşa, Altay'ı 4 golle geçti

    Süper Lig'in 38. haftasında Altay evinde Kasımpaşayı konuk etti. Mücadele 4-2'lik deplasman üstünlüğüyle sonuçlandı.
    • 21.05.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 18:10
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    Kasımpaşa, Altay'ı 4 golle geçti

    Süper Lig'de son haftasında küme düşmesi kesinleşen Altay ile ligin orta sıralarında bulunan Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

    İzmir'de oynanan mücadeyi deplasman ekibi Kasımpaşa, 4-2'lik skorla kazandı.

    Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri Eysseric (2) ve Umut Bozok (2) kaydetti. Ev sahibi Altay'ın gollerini ise savunmacı oyuncusu İbrahim Öztürk ve Kappel penaltıdan attı.

    Kasımpaşa kazandı, Altay lige veda etti

    Alınan bu sonuçla Kasımpaşa sezonu 53 puanla bitirdi, Altay ise 34 puanla Süper Lig'e veda etti.

    Kasımpaşa, Altay ı 4 golle geçti #1

    Umut Bozok 20. golünü attı

    Karşılaşmada 2 gol atan Kasımpaşalı futbolcu Umut Bozok, Süper Lig'de gol krallığı yarışında 20 gole ulaştı ve zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

    Kasımpaşa, Altay ı 4 golle geçti #2

    Kasımpaşa, Altay ı 4 golle geçti #3


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