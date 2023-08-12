Kasımpaşa, Ankaragücü'nü üç golle geçti Süper Lig'in açılış haftasında Kasımpaşa evinde Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa ile Tolunay Kafkas'ın ekibi Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-2'lik skorla ev sahibi ekip Kasımpaşa kazandı.

Kasımpaşa son dakikada kazandı

Kasımpaşa'nın gollerini 30. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 90+3' Ben Ouanes kaydetti. Ankaragücü'nün golleri 73. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 78. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi.

Ankaragücü haftayı puansız kapadı

Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa lige 3 puanla başladı. Tolunay Kafkas'ın başında olduğu Ankaragücü ise ilk haftadan eli boş kapattı.

Bugüne kadar ligin ilk haftalarında son 8 sezondur kazanmayan Ankaragücü, bu şanssız serisinin 9 sezona çıkmasına engel olamadı.

Süper Lig'de 2. haftada Kasımpaşa, Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise Adana Demirspor'u konuk edecek.