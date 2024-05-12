Kasımpaşa, Antalyaspor karşısında üç golle güldü

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Süper Lig'in 36. hafta mücadelesinde Sami Uğurlu'nun takımı Kasımpaşa ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa evinde kazandı
Kasımpaşa'nın gollerini 16. dakikada Julien Ngoy, 37. dakikada Nuno Da Costa ve 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.
Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt 80. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekibin golü 90. dakikada Amar Gerxhaliu'dan geldi.
Antalyaspor, 45 puanda kaldı
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 52'ye yükseltti. Antalyaspor 45 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Rizespor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.
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