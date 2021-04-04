Kasımpaşa-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, 16. sırada bulunan Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

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19' Gol... Kasımpaşa 1-0 Beşiktaş (Aytaç)

9' Beşiktaş savunmasının arkasına yerden gönderilen topa Hajradinovic bomboş durumda hareketlendi, ceza alanına girerken yaptığı vuruşta top kaleci Ersin'de kaldı.

3' Beşiktaş'ta Josef orta alanda topa hareketlenmek isterken ters bir hareket yaptı ve yerde kaldı. Sağlık ekipleri şimdi sahada.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele saat 19:00'da başladı. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, Nkoudou, Larin