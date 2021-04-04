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Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, 16. sırada bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak.
- Haber Merkezi
- 04.04.2021 - 17:56
- Güncelleme : 04.04.2021 - 18:02
Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Rosier, Nkoudou, Larin