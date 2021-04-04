Kasımpaşa - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 32. haftasında lider Beşiktaş, 16. sırada bulunan Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'in 32. haftasına 64 puanla 2. Galatasaray'ın 3 puan önünde giren Beşiktaş'ın 64 puanı bulunuyor.

Siyah Beyazlılar’da yoğun maraton öncesinde eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Sakatlığı bulunan; Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic’e ek olarak cezalı olan Rachid Ghezzal’le karantinada bulunan Cenk Tosun ile Dorukhan Toköz de kritik maçta görev yapamayacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Beşiktaş kendi evinde 3-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Varga, Yusuf, Thelin

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, N'Koudou, Gökhan Töre, Larin