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Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti
Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
- 17.09.2022 - 19:24
Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa 2 golle galibiyeti aldı
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 84. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.
Ümraniyespor'un tek golü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi.
Öte yandan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın uzatma anlarında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.
Ümraniyespor Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı
Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor, 2 puanda kaldı.
Milli aradan sonra Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor, Konyaspor deplasmanına gidecek.