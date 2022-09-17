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    Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 7.haftasında Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.
    • 17.09.2022 - 19:24
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    Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

    Kasımpaşa 2 golle galibiyeti aldı

    Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'ndaki mücadeleyi Kasımpaşa 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj ve 84. dakikada Stephane Bahoken kaydetti.

    Ümraniyespor'un tek golü ise 90+9. dakikada Antonio Mrsic'ten geldi.

    Öte yandan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, karşılaşmanın uzatma anlarında hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

    Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor u mağlup etti #1

    Ümraniyespor Süper Lig'de galibiyetle tanışamadı

    Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 9'a yükseltti. Ümraniyespor, 2 puanda kaldı.

    Milli aradan sonra Kasımpaşa, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Ümraniyespor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

    Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor u mağlup etti #2

    Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor u mağlup etti #3

    Kasımpaşa, deplasmanda Ümraniyespor u mağlup etti #4


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