Kasımpaşa Derrick Luckassen ile anlaştı

Kasımpaşa Derrick Luckassen ile anlaştı

Kasımpaşa, Hollanda Ligi takımlarından PSV Eindhoven'in stoperi Derrick Luckassen'in transferinde sona geldi.

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde savunmaya yapacağı takviye için büyük oranda anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Kasımpaşa, bonservisi PSV Eindhoven'de olan sezonun ilk yarısında Anderlecht'te kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki Derrick Luckassen'in transferi için anlaşma sağladı.

PSV Eindhoven'in 2017 yazından AZ Alkmaar'dan 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek transfer ettiği Gana asıllı Hollandalı stoper, 2018 yılında Hertha Berlin'e kiralandı. PSV daha sonra 2019 yazında Derrick Luckassen'i Anderlecht'e kiraladı.

Derrick Luckassen bu sezon Anderlecht'te 8 lig maçında görev yaparken, 7 karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika sahada kaldı. Kasım ayının başından bu yana Anderlecht'te şans bulamayan Derrick Luckassen'in kiralık sözleşmesi anlaşma sonucu feshedildi.