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    Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 34. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 18:04
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    Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı

    Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa, evinde Yeni Malatyaspor'u ağırladı.

    Ligde alt sıraları ilgilendiren mücadele gol açısından kısır geçti. İki takım da ligde kalmak için savaşırken maç 0-0 berabere bitti.

    İKİ TAKIM DA GOL AÇISINDAN ETKİLİ OLAMADI

    Maçta yüzde 62'ye 38'lik topla oynama oranıyla topa sahip olan Kasımpaşa, rakibi Yeni Malatyaspor gibi gol açısından etkili olamadı.

    Bu beraberlikle Süper Lig'de Kasımpaşa puanını 36'ya, Yeni Malatyaspor ise 34 puana yükseltti.

    Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #1

    Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #2

    Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #3

    Kasımpaşa evinde Yeni Malatyaspor la berabere kaldı #4

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