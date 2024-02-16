Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçında kazanan çıkmadı Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'de 26. haftanın açılış mücadelesinde Sami Uğurlu'nun ekibi Kasımpaşa ile Şota Arveladze'nin takımı Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kazanan çıkmadı

Ev sahibi ekip 11. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle öne geçti. Fatih Karagümrük bu gole 38. dakikada Valentin Eysseric ile karşılık verdi. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekibin 80. dakikada Winck ile bulduğu gol elle oynama gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Hajradinovic, asistlere devam ediyor

Kasımpaşa'da Haris Hajradinovic, Da Costa'nın golünde yaptığı asistle bu sezonki asist sayısını 11'e çıkardı.

Ev sahibi ekipte sakatlanan Yasin Özcan, maça devam edemedi. 88. dakikada yerini Yunus Emre'ye bıraktı.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk olacak

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 39'a, Karagümrük ise 28'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karagümrük ise Alanyaspor'u ağırlayacak.