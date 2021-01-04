Kasımpaşa-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Maç sonucu: Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

86' Gol... Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe (Ferdi)

75' Kasımpaşa'da Yasin ceza alanı ön çizgisinde yerde kaldı. Ev sahibi sağ çaprazdan serbest vuruş kullanacak.

71' Yusuf'un ceza alanına gönderdiği topu Tisserand kafayla uzaklaştırdı.

68' Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Valencia içerideki Pelkas'ı gördü, onun vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.

64' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi, ortadaki Mert topu aldı ancak kontrolü iyi değil savunma pozisyonu uzaklaştırdı.

59' Fenerbahçe Pelkas'la hızlı geldi, sağ kanattaki Thiam'ı gördü onun çevirdiği topa Sinan gelişine vurdu ancak top Ramazan'da kaldı.

57' Thiam sağ kanatta Sinan'dan aldığı pasla çaprazdan kaleyi düşündü ancak vuruşu zayıf top Ramazan'da kaldı.

49' Fenerbahçe sağ kanattan hızlı geldi, ceza alanına giren Ozan'ın içeriye çevirdiği top Ramazan'da kaldı.

47' Sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Yusuf savunma arkasına bıraktı ancak o noktaya hareketlenen hiçbir arkadaşı yok.

İlk yarı sonucu: Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe

45+1' Kasımpaşa 0-2 Fenerbahçe (Thiam)

40' Fenerbahçe atağında Nazım'dan aldığı pasla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sinan kaleyi düşündü ancak pozisyon autla sonuçlandı.

36' Mert Hakan içeriye doğru çevirdi, Thiam'ın arkaya aşırdığı topta Valencia topu ağlara gönderdi ama hakem ofsayt dedi.

32' Kasımpaşa'nın rakip yarı alanın ortasından Alan'la kullandığı serbest vuruşta ceza alanına yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı.

24' Ramazan'ın uzun topunda Hodziç rakip yarı alanın ortasında yerde kaldı. Ev sahibi serbest vuruş kullanacak.

20' Yusuf, sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında ceza alanına hareketlenen Hadergjonaj'ı topla buluşturdu ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

18' Konuk ekip tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi. Alan daraltarak rakibin oyun kurmasına engel olmaya çalışıyor.

14' Gol... Kasımpaşa 0-1 Fenerbahçe (Thiam)

11' Oyun dar bir alana sıkıştığı için iki ekip de pozisyon bulmakta zorlanıyor.

7' Valencia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Pelkas ortaya çevirdi, Thiam'ın yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

4' Tisserand sağ kanattan hareketlenen Nazım'ı düşündü ancak pası isabetsiz dışarı çıktı.

1' Maç başladı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam