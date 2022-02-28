Haberler

Futbol Haberleri

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?