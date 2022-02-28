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    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Peki Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 10:08
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    Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 27. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

    Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 27. hafta kapanış mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

    UEFA Konferans Ligi'ne Slavia Prag karşısında aldığı mağlubiyetler sonucu veda eden sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor.

    Ev sahibi Kasımpaşa ise sarı lacivertliler karşısında sahasında 3 puanı alarak tehlike bölgesinden uzaklaşmayı hedefliyor.

    Futbolseverler ise Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

    Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

    KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, 28 Şubat 2022Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak.

    Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aabid, Fall, Hajradinovic, Ahmet Emin Engin, Umut Bozok.

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Szalai, Çağtay, Ozan, Crespo, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.


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