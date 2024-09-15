Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan kritik müsabakanın henüz ilk dakikalarında iki tartışmalı pozisyon yaşandı.
KASIMPAŞA PENALTI BEKLEDİ
Dakikalar 3'ü gösterdiğinde Kasımpaşa'da Rodrigues sol kanatta ceza sahasının önünden ortaladı, savunma karşıladı.
İsmail Yüksek ile Ben Ounes'in mücadelesinde ise Tunuslu futbolcu rakibine faul yaptığı gerekçesiyle top Fenerbahçe'ye verildi.
Kasımpaşalı oyuncular ise İsmail'in yükselirken topa elle dokunduğu gerekçesiyle hakem Halil Umut Meler'e itirazlarda bulundu. Ancak VAR'dan da bir uyarı gelmeyince karar değişmedi.
FENERBAHÇE'DEN DE İTİRAZ GELDİ
Dakikalar 11'i gösterdiğinde ise Fenerbahçe cephesi, penaltı bekledi.
Rodrigo Becao'nun ceza sahasına gönderdiği top Kasımpaşalı Josip Brekalo'ya isabet etti.
Sarı-lacivertliler, Brekalo'nun topa elle dokunduğu yönünde itirazlarda bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, kısa süre VAR'ı dinlerken kararını değiştirmedi ve oyunu devam ettirdi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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