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Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçında penaltı itirazları Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 5. hafta maçının ilk yarısında iki takımın da penaltı itirazları oldu. Hakem Halil Umut Meler ise oyunu sürdürdü.