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    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 18:49
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    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam

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