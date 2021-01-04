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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 04.01.2021 - 17:47
- Güncelleme : 04.01.2021 - 18:49
Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tirpan, Brecka, Haddadi, Doğucan, Sadiku, Yusuf, Carius, Anıl, Hodzic
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam