Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

İLK 11'LER

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Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri

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Emre Çalışkan
Editör