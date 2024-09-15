Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.
İLK 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Brekalo, Mortadha, Da Costa
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, En Nesyri
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