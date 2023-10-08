Kasımpaşa - Fenerbahçe - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İlk 11'ler
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Bastien, Ben Ouanes, Ngoy
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
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