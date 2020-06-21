Dolar
6.8455
-0.1531%
Euro
7.6531
-0.463%
Altın
1744.09
1.2287%
Borsa
113611.89
0.9931%
G. Altın
384.008
1.0903%
Bitcoin
64348.38
-0.1855%
23ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 23 C

    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2020 - 09:07
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Hafta içi Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor.

    Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da oynanacak ve hakem Fırat Aydınus tarafından yönetilecek.

    Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunurken Kasımpaşa ise 29 puana sahip.

    EKSİKLER

    Kasımpaşa cephesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu cezası nedeniyle kadroda yok. Serdar Aziz ise sakatlığı düzelmediği için kadroda tutuluyor.

    Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci ise ceza sınırında bulunan isimler.

    MUHTEMEL 11'LER

    Kasımpaşa

    Ramazan
    Hadergjonaj
    Meriah
    Sarlija
    Haddadi
    Tirpan
    Hajradinovic
    Aytaç Kara
    Quaresma
    Thiam
    Koita

    Fenerbahçe

    Altay
    Dirar
    Jailson
    Falette
    Hasan Ali
    Luiz Gustavo
    Ozan
    Ferdi
    Deniz
    Garry Rodrigues
    Vedat Muriqi

    Görüş Bildir