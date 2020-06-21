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- Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 21.06.2020 - 09:07
Hafta içi Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı yenerek taraftarını mutlu etmek istiyor.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18:30'da oynanacak ve hakem Fırat Aydınus tarafından yönetilecek.
Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 43 puanı bulunurken Kasımpaşa ise 29 puana sahip.
EKSİKLER
Kasımpaşa cephesinde eksik futbolcu bulunmuyor. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu cezası nedeniyle kadroda yok. Serdar Aziz ise sakatlığı düzelmediği için kadroda tutuluyor.
Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci ise ceza sınırında bulunan isimler.
MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa
Ramazan
Hadergjonaj
Meriah
Sarlija
Haddadi
Tirpan
Hajradinovic
Aytaç Kara
Quaresma
Thiam
Koita
Fenerbahçe
Altay
Dirar
Jailson
Falette
Hasan Ali
Luiz Gustavo
Ozan
Ferdi
Deniz
Garry Rodrigues
Vedat Muriqi