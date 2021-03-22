Kasımpaşa, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın görevine son verdi.

Sezon başından bu yana en çok hoca değiştiren takımların başında gelen Kasımpaşa, Fuat Çapa ile de yolları ayırdı.

KARŞILIKLI FESİH

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.