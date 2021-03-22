- Haberler
- Futbol Haberleri
- Kasımpaşa, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı
Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Kasımpaşa, teknik direktör Fuat Çapa'nın görevine son verdi.
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 13:20
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:26
Sezon başından bu yana en çok hoca değiştiren takımların başında gelen Kasımpaşa, Fuat Çapa ile de yolları ayırdı.
KARŞILIKLI FESİH
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.