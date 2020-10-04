Kasımpaşa-Galatasaray - CANLI SKOR

Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, ligin 4. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR İÇİN SIK SIK YENİLEYİNİZ...

43' Kullanılan köşe vuruşunu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

38' Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşu esnasında Luyindama rakibine faul yaptı.

31' Galatasaray'ın bu dakikalarda ön alan presi var.

25' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Fatih'te kaldı.

24' VAR'da incelenen pozisyonda ofsayt iptal edildi. Diagne'ye faul çalındı. Galatasaray frikik kullanacak.

19' Kasımpaşa'da Yusuf topu ağlara yolladı ama ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

8' Sol kanattan yapılan ortayı kaleci Fatih çeldi, seken topu Aytaç tamamlamak isterken araya giren Etebo golü önledi.

5' Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

3' Galatasara maça daha baskılı başlayan taraf oldu.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'nın rakibi oluyor.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

Galatasaray ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik olarak 7 puanla maça çıkarken Kasımpaşa ise tek galibiyetle 3 puanda bulunuyor.

İLK 11'LER Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Alan, Hodzic Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Belhanda, Arda Turan, Feghouli, Diagne





